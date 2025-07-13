Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasında İtalya ile oynadığı zorlu karşılaşmada tie-break setinde 3-2 mağlup oldu. Mücadelede iki set almayı başaran Filenin Sultanları, turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.

Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında güçlü rakibi İtalya'ya karşı sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele, voleybolseverlere yüksek tempolu ve çekişmeli anlar yaşattı.

Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmada milliler, ilk seti 19-25 kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü setlerde oyuna ağırlığını koyarak 25-21'lik skorlarla öne geçti. Ancak dördüncü sette İtalya'nın yıldızları yeniden devreye girdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Son sette başa baş bir oyun sergileyen iki takımın mücadelesinde kazanan, 15-11'lik set sonucu ile İtalya oldu.

Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu - Resim : 1

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas hücumda öne çıkarken, savunmada Gizem Örge'nin kritik dokunuşları dikkat çekti. İtalya'da ise Egonu ve Antropova skorer oyunlarıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: DHA

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