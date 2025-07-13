Filenin Efeleri'nin VNL 3. Hafta Kadrosu Açıklandı

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta müsabakaları için Japonya'ya giden Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı.

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Filenin Efeleri'nin VNL 3. Hafta Kadrosu Açıklandı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Millilerin maç programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba
09.30 Türkiye - ABD

17 Temmuz Perşembe
09.30 Türkiye - Almanya

19 Temmuz Cumartesi
09.30 Türkiye - Brezilya

20 Temmuz Pazar
05.00 Türkiye - Arjantin

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Kaynak: İHA

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Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı
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