Filenin Sultanları'na Şok Yenilgi: Türkiye, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci sınavında Çekya'ya 3-1 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi yaşadı. Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar, ikinci mağlubiyetini alarak 10. maç sonunda 22 puanda kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan Filenin Sultanları, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla rakibine kaptırdı. Üçüncü sette fırtına gibi esen milliler, 25-4'lük ezici bir üstünlük sağladı. Ancak dördüncü sette toparlanan Çekya, 25-20 ile maçı noktaladı.

ELİF ŞAHİN SAKATLANDI

Müsabakanın ilk setinde yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası oyun dışı kalan pasör Elif Şahin, takımı adına büyük bir kayıp oldu. Teknik ekibin ve sağlık heyetinin gözü Elif'in durumuna çevrildi.

Filenin Sultanları, üçüncü haftanın son maçında 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de güçlü rakip İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA-DHA