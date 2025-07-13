Beşiktaş ABD'li Transferini Duyurdu!

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Devon Dotson’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025 - 2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li guard Devon Dotson’ı kadrosuna kattı" denildi.

Son olarak İspanya’nın Joventut Badalona takımında forma giyen Dotson, İspanya Ligi’nde 35 maçta 13.1 sayı, 2.5 ribaund, 4.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynayarak, toplamda 152 asist ve 44 top çalmaya imza attı.

Kaynak: İHA