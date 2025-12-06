Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve son olarak EKOL TV ekranlarına veda eden spiker Meltem Acet, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ SPİKERLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve son olarak EKOL TV ekranlarına veda eden spiker Meltem Acet gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ünlü spikerler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren sunucular, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Tuzla’da Fabrika Cayır Cayır Yandı! Alevler Bir Anda Tesisin Tamamını Sardı Tuzla’da Fabrika Cayır Cayır Yandı
Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Deprem Bekliyor mu? Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Ne Bekliyor?
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı
Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı
Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme
Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Deprem Bekliyor mu? Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Ne Bekliyor?
Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak