Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve son olarak EKOL TV ekranlarına veda eden spiker Meltem Acet, adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ SPİKERLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve son olarak EKOL TV ekranlarına veda eden spiker Meltem Acet gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ünlü spikerler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren sunucular, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Üç spiker, ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA