Tuzla’da Fabrika Cayır Cayır Yandı! Alevler Bir Anda Tesisin Tamamını Sardı

Tuzla'da içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde kauçuk ve karton malzemelerin bulunduğu bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede büyük paniğe neden olurken, gökyüzüne yayılan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

ALEVLER BİR ANDA YAYILDI

Yangın, Tepeören Mahallesi’ndeki kauçuk üretim tesisinde saat 07.30 sularında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fabrikanın iç kısmında hızla yayılarak tüm yapıyı sardı. Durumu fark eden çalışanlar hemen dışarı çıkarak ekiplere haber verdi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Tuzla başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yoğun müdahaleyle alevler kontrol altına alınırken, yangına ait siyah dumanlar drone kameralarıyla da görüntülendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler fabrika çevresinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

