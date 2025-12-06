Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu! İşte CHP'de Yeni MYK

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Üye sayısının 18'e indiği görüldü. Hukuk ve seçim işleri birbirinden ayrıldı.

Selin Sayek Böke bir kez daha genel sekreter oldu. Parti Sözcülüğü'ne Deniz Yücel'in yerine Zeynel Emre getirildi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Serkan Özcan, Bihlun Tamaylıgil, Güldem Atabay ilk kez A takımında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı listenin tamamı şöyle:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftci

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

Kaynak: Haber Merkezi