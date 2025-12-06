Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Türkiye'nin Konuştuğu Soygunda Şok Detay! Meğer 13 Kasım Sıradan Bir Gün Değilmiş

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet kasasından altın ve gümüşleri alarak ortadan kaybolan Erdal Timurtaş’ın, soygunu 13 Kasım’da gerçekleştirmesinin tesadüf olmadığı anlaşıldı. Tarih seçiminin arkasında dikkat çeken bir planlama bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bürosunda ortaya çıkan altın ve gümüş hırsızlığıyla ilgili soruşturma genişletilerek sürüyor. Yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü adliye kasalarından alarak İngiltere’ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş’ın, soygunu planlarken özel bir tarih seçtiği ortaya çıktı.

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Emanet bürosunda görevli kadrolu işçi E.T.’nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Cumhuriyet Savcısı, kasaların kontrol edilmesini istedi. Yapılan incelemede, çok sayıda dosyaya ait değerli emanetlerin yerinde olmadığı tespit edildi. Kayıp miktarın 145 milyon TL’yi aştığı bildirildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Türkiye'nin Konuştuğu Soygunda Şok Detay! Meğer 13 Kasım Sıradan Bir Gün Değilmiş - Resim : 1

19 KASIM’DA AİLESİYLE KAÇMIŞ

Soruşturma talimatıyla şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak yapılan araştırmada, E.T.’nin eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı anlaşıldı. Emanet memuru K.D. ise olayla bağlantısı nedeniyle tutuklandı.

MARKET ARABASIYLA TAŞIMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan detaylar da şaşkınlık yarattı. Timurtaş’ın, çalıntı altın ve gümüşleri adliye içinden market arabasıyla çıkardığı ve aracına yüklediği belirlendi.

13 KASIM DETAYI PLANLI ÇIKTI

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Türkiye'nin Konuştuğu Soygunda Şok Detay! Meğer 13 Kasım Sıradan Bir Gün Değilmiş - Resim : 2

Soruşturmada öne çıkan yeni iddialara göre, soygunun yapıldığı 13 Kasım tarihi tesadüf değil. O günün, Milli Savunma Bakanlığı’na üç ayda bir yapılan silah teslimatına denk gelmesi nedeniyle adliyede yoğunluk olduğu ve zanlının bunu gizlenmek için kullandığı değerlendiriliyor.

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, çalınan altın ve gümüşlerin izine ulaşmak için uluslararası süreç başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: NTV

