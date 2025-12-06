Şanlıurfa’da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi! 25 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Beyazkuyu İlk ve Ortaokulu’nda 25 öğrenci, öğle vakti okul tarafından servis edilen sandviç ekmek ve çorbayı tükettikten sonra topluca rahatsızlandı. Öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetiyle karşılaşınca, okul yönetimi durumu derhal 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 25 öğrenciyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA