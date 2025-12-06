Şanlıurfa’da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi! 25 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir okulda dağıtılan öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 25 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi! 25 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Beyazkuyu İlk ve Ortaokulu’nda 25 öğrenci, öğle vakti okul tarafından servis edilen sandviç ekmek ve çorbayı tükettikten sonra topluca rahatsızlandı. Öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetiyle karşılaşınca, okul yönetimi durumu derhal 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 25 öğrenciyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarOsmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı VarGüncel

Tuzla’da Fabrika Cayır Cayır Yandı! Alevler Bir Anda Tesisin Tamamını SardıTuzla’da Fabrika Cayır Cayır Yandı! Alevler Bir Anda Tesisin Tamamını SardıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
zehirlenme
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı
Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı
Gözaltına Alınmışlardı... Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme Ünlü Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Hakkında Flaş Gelişme
Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Deprem Bekliyor mu? Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Ne Bekliyor?
Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak