Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı

MHP, implant tedavisinin SGK tarafından karşılanmasını talep eden kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifte, yalnızca yerli üretim implantların ve en fazla 4 adet tedavinin devlet güvencesine alınması öngörülüyor.

Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik kritik bir adım attı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan kanun teklifinde, tedavinin belirli koşullarla devlet güvencesine alınması talep edildi.

YERLİ ÜRETİM VE EN FAZLA 4 İMPLANT

Teklifte, SGK kapsamındaki ödemelerin yalnızca yerli üretim implantlara yapılması ve en fazla 4 adet ile sınırlandırılması öngörülüyor. Özdemir, özellikle emeklilerin ekonomik koşullar nedeniyle implant tedavisine erişiminin zorlaştığını belirterek, “Yerli üretim ve en fazla 4 adet implantın SGK tarafından karşılanmasını önerdik. Böylece hem emeklilerimizin yaşam kalitesi artacak hem de sağlık sistemine uzun vadede mali yük azalacaktır” dedi.

“AĞIZ SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Özdemir, implant tedavisinin ücretsiz hale gelmesinin toplum sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Yetersiz çiğneme fonksiyonunun kalp-damar sorunlarından sindirim problemlerine kadar birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor. Bu nedenle implant desteği, hem bireyler hem de kamu maliyesi için fayda sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK

Teklifin yalnızca sağlık alanını değil, yerli sanayi kapasitesini de güçlendireceğini vurgulayan Özdemir, Türkiye’de implant ve tıbbi cihaz üretiminin hızla geliştiğini hatırlatarak, “Yerli implant kullanımının teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azalmasına ve ihracat potansiyelimizin artmasına katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP’nin sunduğu teklif, Meclis’te değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde milyonlarca emekli için implant tedavisinde yeni bir dönem başlayacak.

Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi SaracakMeteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi SaracakYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli
Memurlara Kötü Haber: Seyyanen Zam Hayali Suya Düştü Memurlara Kötü Haber: Seyyanen Zam Hayali Suya Düştü
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Visa’dan Suriye Hamlesi! Faaliyetlere Başlıyor Visa’dan Suriye Hamlesi! Faaliyetlere Başlıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Deprem Bekliyor mu? Şener Üşümezsoy 'Riskli' Hattı Anlattı: Marmara'yı Ne Bekliyor?
Isparta'da Vahşet! Yanan Aracın Yanında Başsız Ceset Bulundu Isparta'da Vahşet! Yanan Aracın Yanında Başsız Ceset Bulundu
Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak
Bakan Tunç'tan '11. Yargı Paketi' Mesajı Bakan Tunç'tan '11. Yargı Paketi' Mesajı
Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı