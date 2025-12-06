Emekliye Nefes Aldıracak Yeni Sağlık Desteği: Bedava Olması İçin İlk Adım Atıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına yönelik kritik bir adım attı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan kanun teklifinde, tedavinin belirli koşullarla devlet güvencesine alınması talep edildi.

YERLİ ÜRETİM VE EN FAZLA 4 İMPLANT

Teklifte, SGK kapsamındaki ödemelerin yalnızca yerli üretim implantlara yapılması ve en fazla 4 adet ile sınırlandırılması öngörülüyor. Özdemir, özellikle emeklilerin ekonomik koşullar nedeniyle implant tedavisine erişiminin zorlaştığını belirterek, “Yerli üretim ve en fazla 4 adet implantın SGK tarafından karşılanmasını önerdik. Böylece hem emeklilerimizin yaşam kalitesi artacak hem de sağlık sistemine uzun vadede mali yük azalacaktır” dedi.

“AĞIZ SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Özdemir, implant tedavisinin ücretsiz hale gelmesinin toplum sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Yetersiz çiğneme fonksiyonunun kalp-damar sorunlarından sindirim problemlerine kadar birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor. Bu nedenle implant desteği, hem bireyler hem de kamu maliyesi için fayda sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK

Teklifin yalnızca sağlık alanını değil, yerli sanayi kapasitesini de güçlendireceğini vurgulayan Özdemir, Türkiye’de implant ve tıbbi cihaz üretiminin hızla geliştiğini hatırlatarak, “Yerli implant kullanımının teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azalmasına ve ihracat potansiyelimizin artmasına katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada son derece yüksek bir seviyeye çıkan ülkemiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşımıza sunduğu imkanlarla da başarılı bir hizmet veriyor.



İmkanlarımızın artması, sosyal politikalarımızın niteliğinin daha da arttırılmasına olanak tanıyor.… pic.twitter.com/xbkk3db44E — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) December 5, 2025

MHP’nin sunduğu teklif, Meclis’te değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde milyonlarca emekli için implant tedavisinde yeni bir dönem başlayacak.

