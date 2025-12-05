Memurlara Kötü Haber: Seyyanen Zam Hayali Suya Düştü

Komisyonda kabul edilmişti ancak hayata geçemedi... 30 bin TL seyyanen zam beklentisi bir kez daha suya düştü. Düzenleme, tepkiler sonrası Genel Kurul aşamasında geri çekildi. Memurlar şimdi yeni düzenlemeyi bekliyor.

Memurlara Kötü Haber: Seyyanen Zam Hayali Suya Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuda üst düzey yönetici ve uzman personellere 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, gelen yoğun tepkilerin ardından geri çekildi. Düzenlemenin iptal edilmesiyle birlikte söz konusu zamdan yararlanmayı bekleyen memurlara kötü haber gelmiş oldu.

TEPKİLER KARARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, yalnızca belirli kadroları kapsaması nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Yasa teklifinin özel sektöre geçişleri önleme amacı taşıdığı belirtilse de, taşra teşkilatını kapsamaması ve kamu çalışanları arasında gelir eşitsizliğini artıracağı gerekçesiyle geniş kesimlerden tepki aldı.

Bu tepkiler üzerine düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi paketi sırasında yapılan değişiklikle tamamen geri çekildi.

KİMLER YARARLANACAKTI?

Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, 30 bin lirayı aşkın sayıda üst düzey kamu personelinin seyyanen zamdan faydalanması öngörülüyordu. Ancak teklif; Öğretmenleri, polisleri, sağlık çalışanlarını (doktor, hemşire), mühendis ve mimarları ve belediyelerde ve taşrada görev yapan memurları kapsamıyordu. Bu nedenle düzenleme kamu görevlileri arasında “eşitlik ilkesine aykırı” bulundu.

MEMURLAR YENİ DÜZENLEMEYİ BEKLİYOR

Teklifin rafa kaldırılmasıyla birlikte, maaş düzenlemesi bekleyen yüz binlerce memurun gözü hükümetten gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Hükümetin önümüzdeki dönemde tüm kamu çalışanlarını kapsayan bir düzenleme üzerinde çalışma yapabileceği tahmin ediliyor.

Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Hedefi Açıklaması Bakan Şimşek’ten Enflasyon Hedefi Açıklaması
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
En Ucuzu 12 Bin 250 Lira… İşte Türkiye’de Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu 15 İl En Ucuzu 12 Bin 250 Lira… İşte Türkiye’de Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu 15 İl
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı