Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?

Kamuda görev yapan üst düzey yöneticilerin maaşlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılmasını içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 2026 bütçe görüşmeleri kapsamında komisyona gelen düzenleme, kısa süre içinde TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 30 bin kamu personelinin maaşı artacak.

ZAMDAN HANGİ MEMURLAR YARARLANACAK?

Maaşlarda 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacak meslekler şöyle:

TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.

-Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları.

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlar.

-Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller.

30 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR

Gazeteci Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 30 bin üst düzey personelin maaşlarında iyileştirme yapılacağını, bunun ilk adım olduğunu ve ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir reformun gündeme alınabileceğini belirtti.

GENEL KURUL’DA SON KARAR VERİLECEK

Teklifin kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Onaylanması halinde zamlar yıl bitmeden maaşlara yansıyacak. Düzenlemenin kamu yönetiminde uzman kadrolarının güçlendirilmesi ve beyin göçünün önlenmesi için kritik bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

