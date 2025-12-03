Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yoğun ilgiyle takip ettiği zam sürecinde gözler TÜİK’e çevrilmişti. Kasım ayına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 emekli maaşı hesaplamalarında önemli bir eşik daha geride kaldı. Artık zam oranının netleşmesi için yalnızca Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Böylece Ocak 2026’da emekli aylıklarına yapılacak zam resmen kesinleşmiş olacak.

ENFLASYONDA 5 AYLIK RAKAM NETLEŞTİ

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her 6 aylık enflasyon artışı doğrultusunda alıyor. Geçtiğimiz temmuz döneminde emeklilerin maaşlarına yüzde 16,67 oranında bir artış yapılmış ve en düşük emekli maaşı 16.811 TL seviyesine yükseltilmişti.

Yeni dönem zam oranı için Temmuz-Aralık enflasyon rakamları belirleyici olacak. Bugüne kadar açıklanan 4 aylık enflasyona ek olarak bu sabah TÜİK’in duyurduğu Kasım verileriyle tablo biraz daha netleşti.

Kasım ayında tüketici fiyatlarında artış yüzde 0,87 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21’e ulaştı. Böylece emekliler, şimdiden en az yüzde 11,21 zam hakkını kazanmış oldu.

Geriye sadece Aralık ayı TÜFE verisi kaldı. 3 Ocak’ta açıklanacak son veri ile birlikte Ocak 2026 emekli zammı tamamen ortaya çıkacak.

BEKLENTİLER NEYİ İŞARET EDİYOR?

AA Finans’ın Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 33 ekonomistin tahminlerine göre enflasyon artışı yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında öngörülmüştü. Beklentilerin ortalaması olan yüzde 1,31 gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi bekleniyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 arasında değişiyor. Bu beklentiler, emeklilerin Ocak ayında alacağı zammın %11,21’in üzerine çıkacağına işaret ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

Mevcut Maaş Zamlı Maaş (%11,21) 16.881 TL 18.773,36 TL 17.000 TL 18.905,70 TL 17.500 TL 19.461,75 TL 18.000 TL 20.017,80 TL 18.500 TL 20.573,85 TL 19.000 TL 21.129,90 TL 19.500 TL 21.685,95 TL 20.000 TL 22.242,00 TL 21.000 TL 23.354,10 TL 22.000 TL 24.466,20 TL 23.000 TL 25.578,30 TL 24.000 TL 26.690,40 TL 25.000 TL 27.802,50 TL 26.000 TL 28.914,60 TL 27.000 TL 30.026,70 TL 28.000 TL 31.138,80 TL 29.000 TL 32.250,90 TL 30.000 TL 33.363,00 TL

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

Toplam enflasyon: Yüzde 11,69

5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37

Toplu sözleşme zammı: Yüzde11

Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.

Mevcut Maaş Zamlı Maaş (%13,04) 16.881 TL 19.082,28 TL 17.000 TL 19.216,80 TL 17.500 TL 19.782,00 TL 18.000 TL 20.347,20 TL 18.500 TL 20.912,40 TL 19.000 TL 21.477,60 TL 19.500 TL 22.042,80 TL 20.000 TL 22.608,00 TL 21.000 TL 23.738,40 TL 22.000 TL 24.868,80 TL 23.000 TL 25.999,20 TL 24.000 TL 27.129,60 TL 25.000 TL 28.260,00 TL 26.000 TL 29.390,40 TL 27.000 TL 30.520,80 TL 28.000 TL 31.651,20 TL 29.000 TL 32.781,60 TL 30.000 TL 33.912,00 TL

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.

Mevcut Maaş Zamlı Maaş (%12,28) 16.881 TL 18.953,99 TL 17.000 TL 19.087,60 TL 17.500 TL 19.649,00 TL 18.000 TL 20.210,40 TL 18.500 TL 20.771,80 TL 19.000 TL 21.333,20 TL 19.500 TL 21.894,60 TL 20.000 TL 22.456,00 TL 21.000 TL 23.578,80 TL 22.000 TL 24.701,60 TL 23.000 TL 25.824,40 TL 24.000 TL 26.947,20 TL

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

Mevcut Maaş Zamlı Maaş (%13,99) 16.881 TL 19.242,65 TL 17.000 TL 19.378,30 TL 17.500 TL 19.948,25 TL 18.000 TL 20.518,20 TL 18.500 TL 21.088,15 TL 19.000 TL 21.658,10 TL 19.500 TL 22.228,05 TL 20.000 TL 22.798,00 TL 21.000 TL 23.937,90 TL 22.000 TL 25.077,80 TL 23.000 TL 26.217,70 TL 24.000 TL 27.357,60 TL 25.000 TL 28.497,50 TL 26.000 TL 29.637,40 TL 27.000 TL 30.777,30 TL 28.000 TL 31.917,20 TL 29.000 TL 33.057,10 TL

TCMB ANKETİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB tarafından agerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomist, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseltti.

TCMB'YE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkez Bankası'nın anketine katılan 68 ekonomistin yıl sonu için enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı miktarda olacak. Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.

Mevcut Maaş Zamlı Maaş (%13,31) 16.881 TL 19.127,86 TL 17.000 TL 19.262,70 TL 17.500 TL 19.829,25 TL 18.000 TL 20.395,80 TL 18.500 TL 20.962,35 TL 19.000 TL 21.528,90 TL 19.500 TL 22.095,45 TL 20.000 TL 22.662,00 TL 21.000 TL 23.795,10 TL 22.000 TL 24.928,20 TL 23.000 TL 26.061,30 TL 24.000 TL 27.194,40 TL 25.000 TL 28.327,50 TL 26.000 TL 29.460,60 TL 27.000 TL 30.593,70 TL 28.000 TL 31.726,80 TL 29.000 TL 32.859,90 TL 30.000 TL 33.993,00 TL

TABAN AYLIK İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA

16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.

Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

