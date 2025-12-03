Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

TÜİK'in Kasım enflasyon verilerini açıklamasının ardından Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı belli oldu. Buna göre ev ve iş yerleri için kira artışı yüzde 35,91 oldu..

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre tüketici fiyatları ve üretici fiyatlarında artış sürerken, kira artış oranı da netleşti.

Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aynı dönemde yüzde 0,84 yükseldi.

Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 31,07, Yİ-ÜFE yüzde 27,23 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 35,91, üretici fiyatları ise yüzde 25,37 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENDİ

Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre ev ve iş yerleri için kira artışı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayında TÜFE’nin yüzde 1,31 artmasını öngörmüştü. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65 civarında olması bekleniyordu. Açıklanan veriler, beklentilere yakın bir tabloyu ortaya koydu.

