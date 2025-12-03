TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı! Mayıs 2022'den Bu Yana En Düşük Veri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Yüzde 0,87'lik aylık enflasyon, TÜİK verilerinde son 30 ayın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Yıllık yüzde 31,07'lik oran da son 48 ayın en düşük oranı oldu.

TÜİK ekimde enflasyonu aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 açıklamıştı.

Ekonomistlerin ortalama aylık enflasyonu tahmini, AA Finans anketinde yüzde 1,31, Reuters anketinde yüzde 1,25 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasımda İstanbul'un enflasyonunu aylık yüzde 1,19, yıllık yüzde 38,28 hesaplamıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, kasımda ayında enflasyon aylık yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 27,44

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA