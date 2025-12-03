2026 Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor! Masadaki İlk Rakam Sızdı! Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Gelecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret maratonu başlamak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi için çalışma yürütüyor. Planlanan değişiklikle komisyon, mevcut 15 üyelik sistemden çıkarak hükümet temsilcisinin azaltıldığı yeni bir yapıya kavuşacak.

5+5+1 FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Bugüne kadar işçi, işveren ve hükümet kanadından 5’er temsilcinin yer aldığı komisyonda “ara formül” öne çıkıyor. Yeni düzenlemeye göre işçi ve işveren tarafları 5’er üye ile temsil edilmeye devam edecek. Ancak hükümetin komisyon koltuklarının 1'e kadar düşürülmesi düşünülüyor. Bu adımın, hükümet temsilcisinin “hakem” rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.

TÜRK-İŞ: "RESMİ BELGE GELMEDEN YORUM YAPMAYIZ"

Komisyon yapısına yönelik tartışmalar sürerken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Vedat Işıkhan ile yaptıkları görüşmeye dikkat çekti. Atalay, “Bakanlık bir kararname ya da resmi yazı göndereceklerini belirtti. Biz önce bu belgeyi görmek istiyoruz. Resmi açıklama olmadan bu konuda konuşmak doğru olmaz” açıklamasını yaptı.

IŞIKHAN: “MASADA TÜM TARAFLAR YER ALACAK”

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Vedat Işıkhan ise görüşmelerin çok yakında başlayacağını duyurdu. “Asgari ücreti hükümet değil, üç tarafın yer aldığı komisyon belirliyor. Sosyal diyalog temelinde tüm paydaşlarımızla masaya oturmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Işıkhan, işçi ve işveren sendikalarına resmi davetlerin yakında iletileceğini söyledi.

TOPLANTILAR YIL BİTMEDEN TAMAMLANACAK

Bakanlığın takvimine göre komisyon kısa süre içinde art arda toplantılar gerçekleştirecek. Sürecin yıl tamamlanmadan sonuçlandırılması ve yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret için çeşitli zam ihtimalleri gündemde:

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Mevcut asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyor. Zam oranlarına göre olası yeni rakamlar ise şöyle:

Yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret: 26.524 TL

Yüzde 25 zam gelirse yeni asgari ücret: 27.630 TL

Yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret: 28.735 TL

Yüzde 35 zam gelirse yeni asgari ücret: 29.840 TL

Yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret: 30.945 TL

Milyonlarca çalışanın gözü, komisyonun masadan çıkaracağı yeni rakama çevrilmiş durumda.

Kaynak: AA-DHA