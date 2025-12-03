Dolar ve Euro Güne Kritik Seviyelerde Başladı

Döviz piyasasında hareketlilik sürerken dolar ve euro yeni güne kritik seviyelerde başladı. TCMB’nin açıkladığı efektif kur verileri sonrası yatırımcıların gözü piyasalardaki anlık değişimlere çevrildi. Gün içindeki dalgalanmalar yakından izleniyor.

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasaları etkilediği için vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Dövizdeki hareketlilik bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası temsilçileri ve vatandaşlar dolar ile euronun güncel seyrini merak ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü dolar efektif kurunu alışta 42,3277, satışta ise 42,4973 lira olarak duyurdu. Bir önceki günün efektif kuru ise alışta 42,3863, satışta 42,5562 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1599, sterlin/dolar paritesi 1,3189 ve dolar/yen paritesi 156,056 seviyelerinde işlem gördü.

PEKİ DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?


Güne başlarken Dolar/TL kuru alışta 42,4704, satışta 42,4855 seviyelerinden işlem görürken; euro ise aynı saatlerde 49,4966 TL civarında hareket ediyor.

