Fed ve JP Morgan'da Çalışmıştı! Merkez Bankası'nın Yeni Başekonomisti Belli Oldu

Uluslararası finans dünyasında önemli görevler üstlenen Murat Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni Başekonomisti olarak atandı. Taşçı, geçtiğimiz ay danışman kadrosunda başladığı görevinde kısa sürede yükselmiş oldu.

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) 17 yıl boyunca görev yapan ve finans dünyasının en büyük kuruluşlarından JPMorgan’da Kıdemli Ekonomist unvanıyla çalışan Taşçı’nın yeni pozisyonu, ekonomi çevrelerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TCMB’den yapılan bilgilendirmeye göre Taşçı, bundan sonraki süreçte Merkez Bankası’nın ekonomi politika analizlerinde kilit rol üstlenecek.

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını ekonomi alanında tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor.

Fed sonrası yaklaşık 3 yıl JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev yapan Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda göreve başladı.

Kaynak: AA