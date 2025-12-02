Fed ve JP Morgan'da Çalışmıştı! Merkez Bankası'nın Yeni Başekonomisti Belli Oldu

Fed ve JPMorgan gibi dünya devlerinde üst düzey görevler yapan Murat Taşçı, geçen ay danışman olarak başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başekonomistlik görevine getirildi. Yeni atama, ekonomi çevrelerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son Güncelleme:
Fed ve JP Morgan'da Çalışmıştı! Merkez Bankası'nın Yeni Başekonomisti Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası finans dünyasında önemli görevler üstlenen Murat Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni Başekonomisti olarak atandı. Taşçı, geçtiğimiz ay danışman kadrosunda başladığı görevinde kısa sürede yükselmiş oldu.

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) 17 yıl boyunca görev yapan ve finans dünyasının en büyük kuruluşlarından JPMorgan’da Kıdemli Ekonomist unvanıyla çalışan Taşçı’nın yeni pozisyonu, ekonomi çevrelerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

TCMB’den yapılan bilgilendirmeye göre Taşçı, bundan sonraki süreçte Merkez Bankası’nın ekonomi politika analizlerinde kilit rol üstlenecek.

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, ABD'de Teksas Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını ekonomi alanında tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor.

Fed sonrası yaklaşık 3 yıl JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev yapan Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda göreve başladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan ‘Asgari Ücret’ Açıklaması Komisyon Ne Zaman Toplanıyor? Çarpıcı ‘Asgari Ücret’ Mesajı
İTO Duyurdu: İstanbul’da Kasım Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu İstanbul’da Kasım Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış! 'Hiçbir Şeyin Değişeceğini Zannetmiyorum' Asgari Ücret Zammı Öncesi TÜRK-İŞ'ten Bomba Çıkış