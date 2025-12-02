Rekabet Kurumu Düğmeye Bastı! Teknoloji Devine Soruşturma

Rekabet Kurumu, Dyson’ın Türkiye’deki satış ve dağıtım uygulamalarını mercek altına aldı. Soruşturma, firmanın 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini ortaya koyacak.

Rekabet Kurumu Düğmeye Bastı! Teknoloji Devine Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurumu, ev ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülecek. Kurum tarafından yapılan ön incelemede, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliği taşıyan davranışlar sergileyebileceği değerlendirildi. Bu bulgular üzerine firmanın faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu Düğmeye Bastı! Teknoloji Devine Soruşturma - Resim : 1

SUÇLAMA KONUSU NE?

Dyson’ın Türkiye’de kablosuz süpürgeler, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makinelerini içeren geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında firmanın uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik yöntemler ayrıntılı olarak incelenecek.

Rekabet Kurumu Harekete Geçti! Coca-Cola’ya Milyonluk CezaRekabet Kurumu Harekete Geçti! Coca-Cola’ya Milyonluk CezaEkonomi

Nutella Açmazı Büyüyor: Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' ÇıkışıNutella Açmazı Büyüyor: Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' ÇıkışıEkonomi

Rekabet Kurumu'ndan 17 Şirkete Toplam 244,8 Milyon TL Ceza! İlaç Sektörü Yakın Mercek AltındaRekabet Kurumu'ndan 17 Şirkete Toplam 244,8 Milyon TL Ceza! İlaç Sektörü Yakın Mercek AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Rekabet Kurulu
İTO Duyurdu: İstanbul’da Kasım Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu İstanbul’da Kasım Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fed ve JP Morgan'da Çalışmıştı! Merkez Bankası'nın Yeni Başekonomisti Belli Oldu Merkez Bankası'nın Yeni Başekonomisti Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
En Büyük Hayali Kabusa Döndü: Yabancı Gelin Kaçtı, Baba Canına Kıydı En Büyük Hayali Kabusa Döndü: Yabancı Gelin Kaçtı, Baba Canına Kıydı