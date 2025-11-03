Nutella Açmazı Büyüyor: Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' Çıkışı

Türkiye'deki fındık satıcılarıyla Nutella'nın üreticisi Ferrero karşı karşıya geldi. Fındık alımlarının durdurulmasını değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise Ferrero'yu sert sözlerle uyardı: Dünya ölçeğindeki bir şirketin planlama hataları varsa o Türkiye'nin sorunu değildir. Varsa hata, bunun muhasebesi kendi içinde yapılmalıdır. Türkiye'yi suçlayarak prestij devşirilmemelidir.

Son Güncelleme:
Nutella Açmazı Büyüyor: Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nutella'nın üreticisi İtalyan şirket Ferrero, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu. Financial Times'ın haberine göre, Türkiye'de ilkbaharda yaşanan don ve haşere istilası ürünü azaltırken yaz başından bu yana fındık fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Dünyada üretilen fındıkların yaklaşık dörtte birinin alıcısı olan Ferrero artan fiyatlarla birlikte alımları durdurarak Şili ve ABD'den tedarik sağlamaya başladı.

Fındık krizi büyürken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sektörde son dönemde yaşanan tartışmaların, yalnızca ticari bir mesele olmadığını belirten Küle, "Bu konu, üreticinin emeğine sahip çıkma ve adil piyasa düzeninin korunması meselesidir" dedi.

'AÇIK BİR HAKSIZLIK'

Küle, uluslararası basına yansıyan ve Ferrero kaynaklı olduğu anlaşılan son açıklamalarda, Türkiye'nin fındık üreticileri, tüccarı ve piyasa dinamiklerinin haksız şekilde suçlandığını aktararak, "Ülkemiz 'spekülasyon yapılan bir pazar' gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysaki 2024'te Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen soruşturma ve neticesinde alınan taahhütler, bunun tam tersini göstermektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım, gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, Türkiye'nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlıktır" diye konuştu.

'ALIMI GECİKTİRMESİ FİRMANIN KENDİ TERCİHİ'

Türkiye'de fındık üretiminin, iklim koşulları ve zararlılar nedeniyle bu yıl önemli ölçüde azaldığına işaret eden Küle, şöyle devam etti:

"Çiftçi, verim kayıpları yaşamış, buna rağmen özveriyle üretimini sürdürmüştür. Yani ortada iddia edildiği gibi bir 'oyun' yoktur. Çiftçi, doğanın ve piyasanın şartlarına rağmen uyum sağlamaya çalışmaktadır. Arzın azaldığı bir sezonda, üreticinin elindeki ürünü peyderpey satması kadar doğal bir davranış olamaz. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir kural değil, ekonominin temel işleyişini bilen herkesin görebileceği, evrensel bir piyasa kuralıdır."

Küle, şirketin, yanlış stratejisinin faturasını Türkiye'ye kesemeyeceğini belirterek, Ferrero'nun fındık alımını geciktirmesinin kendi tercihi olduğunu, rakiplerin erken alım yaptığını ve şirketin beklemeyi seçtiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE KARŞILIK BULMAZ'

Şirketin, tercihinin sonuçlarını Türk çiftçisine, tüccarına ve Türkiye'nin kurumlarına yıkmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu bildiren Küle, "Dünya ölçeğindeki bir şirketin planlama hataları varsa o Türkiye'nin sorunu değildir. Varsa hata, bunun muhasebesi kendi içinde yapılmalıdır. Türkiye'yi suçlayarak prestij devşirilmemelidir" diye konuştu.

Küle, Türkiye'nin fındık üreticisinin "ülkenin alın teri" olduğunu, üreticinin doğayla mücadele ettiğini ve emeğiyle ülkeye değer kattığını ifade etti.

Bugün dünyanın çikolata raflarında görülen pek çok üründe Türk çiftçisinin emeği olduğuna dikkati çeken Küle, "Bu emeği küçümseyen, haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşım Türkiye'de karşılık bulamaz" dedi.

'KİMSE ÖNCE SÖZ VERİP SONRA...'

Küle, rekabet hukuku çerçevesinde verilen taahhütlerin belli olduğunu belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Rekabet Kurulunun sektöre ilişkin karar ve beklentileri nettir. Kimse, önce söz verip sonra dış basın üzerinden kendi taahhüdünü aşındırma girişiminde bulunmamalıdır. Türkiye'de piyasa tehdit mesajlarıyla değil, hukuk ve kurallar ile işler. Kimse kendini mağdur göstermeye çalışmamalıdır, mağduriyet yoktur. Türkiye'yi gerekçe gösterip ürün fiyatlarının artabileceği veya içeriklerin değişebileceği yönündeki açıklamalar kabul edilemez. Bu girişimleri fındık arzının sınırlı olduğu bir yılda fındık fiyatlarını baskılama girişimi olarak değerlendirmekteyim."

'TÜRKİYE'NİN KURUMLARINA GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ'

Küle, ülkenin piyasa düzeninin, hiç kimsenin keyfine göre şekillenemeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üreticinin emeği korunur. Piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Uluslararası baskı yöntemi işletilemez. Türkiye'nin kurumlarına gölge düşürülemez. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ferrero'nun taahhütlerini eksiksiz biçimde yerine getirmesi, hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunluluktur."

Fındıkta Tehlike Çanları: Türkiye’nin Payı EriyorFındıkta Tehlike Çanları: Türkiye’nin Payı EriyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Fındık Karadeniz
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bakan Şimşek'ten Ekim Enflasyonuna İlk Yorum Bakan Şimşek'ten Ekim Enflasyonuna İlk Yorum
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
2026 MTV Zammı Belli Oldu! Hangi Araç ne Kadar Ödeyecek? 2026 MTV Zammı Belli Oldu! Hangi Araç ne Kadar Ödeyecek?
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu