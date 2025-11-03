2026 MTV Zammı Belli Oldu! Hangi Araç ne Kadar Ödeyecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2026 yılı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu oran, “Yeniden Değerleme Oranı” olarak kabul edilerek yeni yılda MTV başta olmak üzere birçok vergi, harç ve cezaya uygulanacak. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlenirken, 1-3 yaş aralığındaki araçlarda en düşük MTV tutarı 6 bin 66 TL olacak.

MTV'DE 2026 ZAM ORANI YÜZDE 25,49

Her yıl iki taksit halinde ödenen MTV, 2026’da yüzde 25,49 oranında artacak. TÜİK’in açıkladığı oran, sadece MTV’yi değil aynı zamanda trafik cezaları ve harçları da doğrudan etkileyecek. Öte yandan MTV hesaplamasında kullanılan matrah değerleri de aynı oranda artırılacak.

EN DÜŞÜK MTV 6 BİN 66 TL OLACAK

Yeni oranlara göre, 1 Ocak 2018 sonrasında trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların MTV tutarları şöyle olacak:

Motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 326 bin 196 TL’nin altında kalan otomobillerin yıllık MTV’si 6 bin 66 TL.

Motor hacmi 1.3–1.6 litre arasında olup vergisiz fiyatı 326 bin 149 TL’yi aşmayan araçlarda MTV 10 bin 568 TL.

Vergisiz fiyatı 326 bin 149 – 571 bin 356 TL aralığında olan araçlarda MTV 11 bin 629 TL.

Aynı grupta olup vergisiz fiyatı 571 bin 356 TL’nin üzerindekilerin MTV’si 12 bin 690 TL.

Aynı yaş grubundaki en yüksek MTV tutarı ise 289 bin 503 TL olarak belirlendi.

2018 ÖNCESİ ARAÇLARDA HESAP FARKI

2018 öncesinde trafiğe çıkan araçların MTV’si, yalnızca yaş ve motor hacmine göre hesaplanıyor. Ancak 2018 sonrası modellerde, araç matrahı da vergi tutarını doğrudan etkiliyor.

CUMHURBAŞKANI ZAM ORANINI DEĞİŞTİREBİLİYOR

MTV artış oranı her yıl otomatik olarak Yeniden Değerleme Oranı’na göre belirleniyor ancak Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran yükseltilebiliyor veya düşürülebiliyor.

Geçmiş yıllarda da bu yetki birkaç kez kullanıldı.

2019’da yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 iken MTV zammı yüzde 15,9 olarak uygulanmıştı.

2020’de oran yüzde 22,58 iken zam yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2022’de yüzde 36,2’lik oran, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 25’e indirilmişti.

2023’te açıklanan yüzde 122,93’lük oran da yüzde 61,5’e düşürülmüştü.

Son iki yılda ise oranlar doğrudan TÜİK’in belirlediği şekilde uygulanmıştı.

Yeni MTV oranlarının 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kararına göre oranlarda değişikliğe gidilmezse, araç sahipleri yeni yılda MTV’lerini yüzde 25,49 zamlı şekilde ödeyecek.

Kaynak: Habertürk