Trafik Cezası, Pasaport, Ehliyet, Yurt Dışı Harcı ve IMEI... Hepsinin Fiyatı Artıyor! İşte Yapılacak Zam Oranı…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu verileri açıklandı. Buna göre, üretici fiyatları on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı. Bu oran, 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) olarak belirlendi.

Yeni yılda vatandaşların ödeyeceği trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları, IMEI kayıt ücreti ile yurt dışı çıkış harcı bu orana göre zamlanacak.

TRAFİK CEZALARINA YENİ YILDA ZAM

Yeniden değerleme oranına göre, 2025 yılında 993 TL olan en düşük trafik cezası, 2026 yılında 1.246 TL olacak. Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, kask kullanmama, geçiş hakkı vermeme ve sigortasız araç kullanma gibi ihlallerin ceza tutarları da aynı oranda artacak.

PASAPORT HARÇLARI 2026’DA ARTIYOR

YDO oranı, pasaport harçları ve defter bedellerine de doğrudan yansıyacak. Yeni yılda pasaport defter bedeli 1.424 TL olarak uygulanacak.

Harç ücretlerinde ise zamlı tutarlar şu şekilde olacak:

Süre Eski Harç (TL) 2026 Harcı (TL) 6 aylık 2.359 2.956 1 yıllık 3.424 4.296 2 yıllık 5.630 7.065 3 yıllık 7.999 10.065 3 yıldan fazla 11.274 14.146

EHLİYET HARÇLARI DA YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK

Sürücü belgesi almak da yeni yılda daha pahalı olacak. 2025 yılında A sınıfı ehliyet için 1.882 TL, B sınıfı ehliyet için 5.678 TL ödeniyordu. 2026 itibarıyla bu tutarlar sırasıyla 2.360 TL ve 7.122 TL olacak.

IMEI Kayıt Ücreti 54 BİN LİRAYI AŞACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücreti de dikkat çeken kalemlerden biri oldu. 2025 yılında 45.614 TL olan ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla 57.241 TL olarak uygulanacak

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1.255 TL OLACAK

Eylül ayında 1.000 TL’ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcı, 2026 başında 1.255 TL olacak.

Bu artışla birlikte yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar, daha yüksek bir harç ödemek zorunda kalacak.

YENİ ZAMLAR 1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜKTE

TÜİK’in açıkladığı yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalarda otomatik olarak uygulanacak. Böylece 2026 yılı itibarıyla birçok kalemde zamlı tarifeler geçerli olacak.

