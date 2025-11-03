SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece, 2026 yılı ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş artışlarını doğrudan etkileyecek olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına enflasyon farkı yansıtılan memur ve emekliler için ekim verisi kritik öneme sahipti. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte memur ve emekli maaşı zammının ilk hesaplaması ortaya çıktı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 5 OLDU

TÜİK verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olarak gerçekleşti.

Temmuz’da yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte 4 aylık kümülatif fark yüzde 5,00 seviyesine ulaştı.

Bu oran, memurların ve memur emeklilerinin şimdiden alacağı enflasyon farkını ortaya koydu. Ancak nihai oran, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 10,25 ZAM HAK ETTİ

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları doğrudan gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Ekim itibarıyla hesaplanan 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu.

Bu doğrultuda, SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak kesin oran, kasım ve aralık ayı verilerinin eklenmesiyle Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak şekilde belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ARTI FARKI

Memur maaşları ise enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı formülüyle hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 olarak oluşurken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen yüzde 11’lik artış eklendiğinde, ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 16,56’lık kümülatif artış ortaya çıkıyor. Uzmanlar, son iki ayda açıklanacak verilerle birlikte bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği yorumunu yapıyor.

SON ZAM ORANI ARALIKTA NETLEŞECEK

TÜİK’in kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. Ocak ayında hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı maaşlara yansıtılacak. Ekonomistler, yılın son iki ayında fiyat artışlarının devam etmesi halinde, 2026’ya rekor bir maaş zammıyla girileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi