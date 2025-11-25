Rekabet Kurumu Harekete Geçti! Coca-Cola’ya Milyonluk Ceza

Rekabet Kurumu, yerinde inceleme sırasında veri silindiğinin tespit edilmesi üzerine Coca-Cola’ya 282 milyon lira ceza verdi. Kurum, inceleme sürecinde tek bir veri silme girişiminin bile ağır yaptırımla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında yürütülen inceleme kapsamında şirketin yerinde denetimi engellediği gerekçesiyle 282 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, denetim sırasında kritik bir tespitin yapıldığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLARKEN VERİ SİLİNDİ

Açıklamaya göre, Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında, denetimin başlamasının hemen ardından şirket içindeki bazı verilerin silindiği tespit edildi. Bu durum, “yerinde incelemeyi engelleme ve zorlaştırma” olarak değerlendirildi.

Rekabet Kurumu, hiçbir cihazdan hiçbir gerekçeyle inceleme sırasında veri silinemeyeceğini vurgulayarak şu ifadeyi paylaştı:

"Tek bir silme işlemi dahi şirketi, cirosunun binde 5'i oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor. Kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor."

Kurum, incelemelerin yalnızca işle ilgili verileri kapsadığını, kişisel ve özel nitelikli bilgilerin denetim alanına dahil olmadığını da hatırlattı.

ŞİRKETLERE KRİTİK UYARI

Kararın, tüm şirketlere açık bir uyarı niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf işbirliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil, ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu. 4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları, şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ya da sözlü açıklama isteme yetkisine sahip."

Kaynak: AA

