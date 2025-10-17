Rekabet Kurumu'ndan 17 Şirkete Toplam 244,8 Milyon TL Ceza! İlaç Sektörü Yakın Mercek Altında
Rekabet Kurumu, büyük kısmı ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete “çalışan ayartmama anlaşması” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımı” nedeniyle toplam 244 milyon 801 bin 302 TL idari para cezası kesti.
Kararda söz konusu firmalar, çalışanların birbirlerinden transfer edilmesini engelleyen anlaşmalar yapmak ve geleceğe dönük maaş ve yan hak bilgilerini paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği bildirildi.
Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, çalışan ayartmama anlaşması yapan şirketler şöyle sıralandı:
- Adeka, Argis, Arven, Berko, Farmatek, Helba, İlko, Sanovel, Santa Farma ve Servier
Bu firmalarının “çalışan ayartmama” yönünde anlaşmaya vardıkları tespit edildi.
Bilgi paylaşımı yapan şirketler ise şöyle açıklandı:
- Amgen, AstraZeneca, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer ve Sanofi
Bu şirketler, çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yapmakla suçlu bulundu.
Rekabet Kurumu, 17 şirkete toplam 244 milyon 801 bin 302 TL idari para cezası kesti.
