Rekabet Kurumu’ndan Google’a Soruşturma! Yeni Reklam Modeli Mercek Altında

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Rekabet Kurumu, Google’ın 2021 yılında uygulamaya koyduğu Performance Max (PMAX) reklam kampanyası nedeniyle teknoloji devine yeni bir soruşturma başlattı. İnceleme kapsamında Google’ın dijital reklamcılık pazarındaki hakim konumunu haksız biçimde kullanıp kullanmadığı ve reklamverenlere dayattığı koşulların adil olup olmadığı değerlendirilecek.

PMAX, Google’ın tüm reklam kanallarını tek bir kampanya altında toplayan ve reklamverenlere daha kolay hedefleme imkânı sunan bir sistem olarak öne çıkıyor. Ancak bu sistemin, Google’ın pazar payını daha da artırmasına ve rakip hizmetleri dışlamasına neden olabileceği eleştiriliyor.

Rekabet Kurumu’nun odaklandığı en önemli başlıklardan biri ise PMAX’in veri birleştirme pratiği. Google’ın farklı kaynaklardan topladığı kullanıcı verilerini tek bir havuzda kullanarak reklam kampanyalarında öne geçip geçmediği ve bu yolla rakiplerine karşı avantaj elde edip etmediği araştırılıyor.

GOOGLE REKABETİ ENGELLEDİ Mİ?

Soruşturma kapsamında ayrıca, Google’ın reklamverenlere sunduğu hizmetlerde rekabeti engelleyici şartlar dayatıp dayatmadığı da incelenecek. Bu durumun küçük ve orta ölçekli reklamverenleri sınırladığı ve alternatif reklam çözümlerine yönelmelerini zorlaştırdığı ileri sürülüyor.

TÜRKİYE'YLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Uzmanlar, soruşturmanın sadece Google’ın Türkiye’deki faaliyetleriyle sınırlı kalmayabileceğini, küresel ölçekte benzer uygulamalara örnek teşkil edebileceğini ifade ediyor. Rekabet Kurumu’nun elde edeceği bulgular, dijital reklamcılıkta şeffaflık ve adil rekabet kurallarının yeniden şekillenmesine katkı sunabilir.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Google cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin daha önce benzer soruşturmalarda, reklam modellerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve küçük işletmelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla geliştirildiğini savunduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi