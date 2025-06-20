Yapay Zekadaki Büyük Tehlike! Giderek Daha da Azalıyor...

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yürütülen yeni bir araştırma, yapay zekâ araçlarıyla yazı yazmanın insan beynindeki yaratıcı süreçleri zayıflattığını ortaya koydu. Büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan katılımcıların beyin aktiviteleri, herhangi bir yardımcı araç kullanmayanlara göre belirgin şekilde daha düşük seviyede ölçüldü.

Araştırmada 18 ila 39 yaşları arasındaki 54 kişi üç gruba ayrıldı. Katılımcılardan, SAT sınavına benzer tarzda kompozisyonlar yazmaları istendi. İlk grup ChatGPT’yi, ikinci grup ise yalnızca Google gibi arama motorlarını kullandı. Üçüncü gruptaki katılımcılar ise herhangi bir dijital yardımcıya başvurmadan yazılarını kaleme aldı.

BEYİN AKTİVİTELERİ İZLENDİ

Tüm katılımcıların beyin aktiviteleri EEG cihazlarıyla izlendi. Elde edilen sonuçlar, ChatGPT kullananların beyin bağlantılarında ciddi bir düşüş olduğunu gösterdi. Ayrıca bu grubun yazdığı metinlerin birbirine çok benzediği, içeriklerin özgünlükten uzak olduğu ve zamanla zihinsel çabanın daha da azaldığı tespit edildi.

YAZDIKLARINI HATIRLAMIYORLAR

Araştırmacılar, yapay zekâ yardımıyla yazanların ilerleyen denemelerde yazdıklarını hatırlamakta da zorlandığını bildirdi. Özgünlükten uzaklaşan bu grup, aynı zamanda önceki yazdıklarıyla bağ kuramıyor ve yeni üretimlerde yaratıcı düşünceye daha az yer veriyor. Bu durum, zihinsel hafızanın ve yaratıcı süreçlerin zayıfladığına işaret ediyor.

YAPAY ZEKA YARATICILIĞI ÖLDÜRÜYOR MU?

Diğer yandan, herhangi bir dijital araca başvurmadan yazan üçüncü grup, en yüksek beyin bağlantısı ve zihinsel motivasyon düzeyine sahipti. Bu katılımcılar yazma sürecinden daha fazla memnuniyet duyduklarını belirtti. Yani, yaratıcı çaba sarf etmek sadece üretkenliği değil, psikolojik tatmini de artırıyor.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, örneklem sayısının küçük olduğunu ancak bulguların dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Benzer araştırmalarda da yapay zekâya fazla maruz kalan bireylerin yalnızlık hislerinin arttığı ve motivasyonlarının düştüğü gözlemlenmişti. Bilim insanları, dijital araçlarla üretim yapmanın verimliliği artırsa da, özgün düşünceyi baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi