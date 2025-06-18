Amazon CEO’su: 'Yapay Zeka, Çalışan Sayısını Azaltacak'

Amazon CEO'su Andy Jassy, yapay zekanın şirket genelindeki etkilerini çalışanlara gönderdiği notla açıkladı. Verimlilik artışı sağlayacak bu teknolojilerin bazı iş alanlarında çalışan ihtiyacını azaltacağını belirtti. Amazon, yapay zeka dönüşümüne ayak uyduranların gelecekte şirket içinde güçlü bir konumda olacağını vurguladı.

Amazon CEO’su: 'Yapay Zeka, Çalışan Sayısını Azaltacak'
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Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, şirket içi yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda çalışan sayısında azalma yaşanacağını duyurdu. BBC’nin haberine göre, Jassy bu açıklamayı çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda yaptı.

Yapay zekaya dair beklentileri ve yönelimi paylaşan Jassy, teknolojinin getireceği verimlilik artışına vurgu yaparak, bazı pozisyonlarda artık daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını ifade etti. “Bugün yapılan bazı işleri yapmak için daha az kişiye ihtiyaç duyacağız.” sözleriyle yapay zekanın iş gücüne etkisini özetledi.

Bu dönüşümün Amazon’un kurumsal çalışan yapısını etkileyeceğini kaydeden Jassy, “Bu dönüşüm, birkaç yıl içinde Amazon'un kurumsal çalışan sayısında düşüşe yol açacak.” diyerek teknolojik gelişimin organizasyonel yapıyı nasıl şekillendireceğini öngördü.

Jassy, söz konusu teknolojilerin henüz tam anlamıyla inşa edilmediğini ancak çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini de belirtti. “Bu teknolojiler henüz tam anlamıyla inşa edilmedi ama çok hızlı şekilde geliyorlar. Bu dönüşüme ayak uyduran çalışanlarımız şirket içinde güçlü bir konumda olacaklar.” ifadelerine yer verdi.

Amazon’un yapay zekaya yaptığı yatırımlar, yalnızca kurumsal çalışanları değil, platformda satış yapanları da etkiliyor. Şirketin verilerine göre, yarım milyondan fazla satıcı ürün açıklamaları ve tanıtımlarını oluşturmak için Amazon’un yapay zeka araçlarını kullanıyor.

Yapay zekanın iş gücünü nasıl yeniden şekillendireceği teknoloji dünyasında tartışma konusu olmaya devam ederken, benzer uyarılar sektördeki diğer liderlerden de geliyor. Anthropic adlı yapay zeka şirketinin CEO’su Dario Amodei, geçen ay yaptığı açıklamada teknolojinin "beyaz yakaya ait başlangıç seviyesindeki işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği" uyarısında bulunmuştu. 2023 sonu itibarıyla dünya çapında 1,5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden Amazon’da yaklaşık 350 bin kişi ofislerde çalışıyor.

Kaynak: AA

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