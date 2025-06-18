Ziraat Bankası'na 500 Milyon Dolarlık Finansman

Ziraat Bankası, Kuwait Finance House ile 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, söz konusu iş birliğinin, Türk bankacılık sektörüne güven duyulduğunun ispatı olduğunu belirtti.

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Ziraat Bankası'na 500 Milyon Dolarlık Finansman
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Kuwait Finance House iş birliğiyle 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçiren Ziraat Bankası, bu şekilde dış ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu hamleye ilişkin açıklamasında, “Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerinin ve uluslararası iş birliklerinin önemini artırıyor. Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na duyulan güvenin göstergesi" diye konuştu.

Ziraat Bankası'na 500 Milyon Dolarlık Finansman - Resim : 1

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE OLACAK'

Bu tür iş birlikleriyle hem büyük şirketlerin hem de KOBİ’lerin dış ticaret finansmanına erişimini kolaylaştırdıklarını söyleyen Alpaslan Çakar, bankanın önümüzdeki dönemde de benzer stratejik finansman anlaşmalarını hayata geçirmeyi hedeflediğini bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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