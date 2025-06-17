Instagram'dan Yeni Özellik! Başka Uygulama Kullanmaya Gerek Kalmayacak

Instagram, gönderi yeniden paylaşma özelliğini test ediyor. Yeni özellik, içeriklerin doğrudan akışta tekrar paylaşılmasına imkân tanıyacak.

Instagram'dan Yeni Özellik! Başka Uygulama Kullanmaya Gerek Kalmayacak
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Instagram, kullanıcıların hem kendi gönderilerini hem de başkalarının gönderilerini profillerinde yeniden paylaşmalarını sağlayacak "repost" (yeniden paylaşım) özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik hayata geçirilirse, kullanıcılar artık beğendikleri içerikleri doğrudan akışta tekrar yayınlayabilecek.

Hâlihazırda Instagram’da bir gönderiyi yalnızca hikâyelerde paylaşmak mümkün. Bu nedenle birçok kullanıcı, gönderileri akışta paylaşabilmek için üçüncü taraf uygulamalara yöneliyor. Yeni özellik, bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor ve özellikle içerik üreticileri için takipçileriyle daha doğrudan etkileşim kurma imkânı sunuyor.

Repost formatı, sosyal medya kullanıcılarına yabancı değil. Twitter’ın (şimdiki adıyla X) 2009 yılında başlattığı “retweet” özelliği, kısa sürede büyük ilgi görmüş ve birçok platforma ilham vermişti. Benzer özellikler TikTok ve Threads gibi rakip uygulamalarda da uzun süredir bulunuyor.

Instagram’daki repost özelliği şu an sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Ancak bu özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı veya tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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