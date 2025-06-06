Sivrisineklerin Sırrı Çözüldü! Bazı İnsanları Neden Seçiyorlar... Bilim İnsanları Sebebini Buldu

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New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı insanların neden sivrisinekler tarafından daha çok ısırıldığını araştırdı. Araştırmaya göre, ciltte belirli asitleri yüksek seviyede taşıyan kişiler, sivrisinekler için adeta bir mıknatıs etkisi yaratıyor. 2022 yılında Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, bu kimyasalların Aedes aegypti türü sivrisinekleri 100 kat daha fazla cezbettiği tespit edildi. Bu sivrisinek türü, Zika, dang humması, chikungunya ve sarı humma gibi ciddi hastalıkları taşımasıyla biliniyor.

TEK NEFESLE TESPİT EDEBİLİYORLAR

Araştırmayı yöneten Leslie Vosshall, sivrisineklerin yalnızca nefesle bile insanları tespit edebildiğini söylüyor. Dişi sivrisineklerin yumurta üretimi için kana ihtiyaç duyduğunu belirten Vosshall, “Bu onlar için bir nevi protein shake. Bir dakikada 150 kilo gıda eşdeğeri protein alıp yumurta üretimine başlıyorlar” dedi.

ÇEKİCİLİK TESTİ

Deneklerin çekiciliğini ölçmek için doğrudan temas yerine farklı bir yöntem kullanıldı. Katılımcılar naylon çorap giyerek ter ve cilt kokularını emdirdikten sonra bu çoraplar kutulara yerleştirildi. Sivrisineklerin hangi kokuya daha çok yöneldiği bu şekilde gözlemlendi ve “Denek 33” kod adlı kişi, açık ara en fazla ilgiyi çeken oldu.

SEBEBİ NE?

Araştırmada, sivrisinekler tarafından daha çok tercih edilen kişilerin cildinde yüksek oranda “carboxylic asit” bulunduğu belirlendi. Bu asitler ciltteki sebum tabakasından ve burada yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Özellikle ayak kokusunu andıran yoğun koku, sivrisineklerin dikkatini çekiyor ve parfüm ya da şampuan bu durumu değiştirmiyor.

Bilim insanları, bu bilgiler ışığında yeni ürünler geliştirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Gelecekte, cilt kokusunu etkileyen mikroorganizmaları düzenleyecek bir probiyotik kremin sivrisinek saldırılarını azaltabileceği belirtiliyor. Şimdilik uzmanlar, düzenli duş almayı, ayak hijyenine dikkat etmeyi ve etkili kovucu ürünler kullanmayı öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi