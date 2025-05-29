Bilim Dünyası Şokta! NASA Keşfetti: Her 44 Dakikada Bir Sinyal Gönderiyor

NASA, uzaydan her 44 dakikada bir, iki dakika süreyle Dünya’ya sinyal gönderen bir nesne tespit etti. Dünyanın en gizemli gök cisimlerinden biri olarak nitelendirilen nesneye ilişkin Nature dergisinde yayımlanan makale bilim dünyasının gündemine oturdu.

Avustralya’daki ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) radyo teleskobu aracılığıyla keşfedilen bu nesnenin her 44 dakikada bir, iki dakikaya yakın süren güçlü sinyal gönderdiği kaydedildi. Sinyallerin yalnızca radyo dalgası içermediği aynı zamanda X ışınları da içerdiği belirtildi. Bu nesne ile gökbilimciler şaşkınlığa uğradı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Bilim dünyasını şaşkınlığa uğratan bu nesneye “ASKAP J1832-0911” adı verilirken, nesnenin 15.000 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Durum oldukça sıra dışı olarak belirtilirken, ilk bakışta sıradan bir radyo kaynağı gibi görünse de düzenli ve tekrarlayan yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çektiği bildirildi.

"Long period transient" (LPT) türüne dahil edilen cisim, ilk kez bir LPT'nin yüksek enerjili X-ışını yaymasının görüntülenmesinin yanı sıra cismin düşük enerjili radyo dalgası yaydığı da gözlemlenebildi.

Kaynak: AA