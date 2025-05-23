James Webb Teleskobu, Evrenin En Uzak Galaksisini Keşfetti

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin oluşumundan sadece 280 milyon yıl sonra ortaya çıkan ve şimdiye dek gözlemlenen en uzak galaksiyi keşfetti. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu galaksiye “MoM-z14” adı verildi.

Keşif, erken evreni anlamayı amaçlayan Mirage (veya Miracle) spektroskopik araştırması kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan analizler, MoM-z14’ün ışığının çoğunlukla yıldızlardan geldiğini ve süper kütleli bir kara deliğin oluşturduğu aktif galaktik çekirdekten kaynaklanmadığını gösterdi. Bu da galaksinin, henüz erken evrelerinde çok sayıda dev yıldız barındırdığına işaret ediyor.

Dikkat çeken bir başka bulgu ise galaksideki yüksek azot-karbon oranı. Bu oran, Güneş’in oranından daha yüksek ve Samanyolu’ndaki yaşlı yıldız kümeleriyle benzerlik gösteriyor. Araştırmacılar, bu kimyasal benzerliğin galaksi evrimine dair milyarlarca yıl öncesine uzanan ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Kaynak: DHA