Dil Engeli Tarihe Karışıyor! Google Meet Konuşmaları Anında Çevirecek

Teknoloji devi Google, görüntülü görüşme platformu Google Meet için gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini devreye aldı. Yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen bu yenilik, kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmaları anında anlayabilmesini sağlayacak. Böylece iletişimdeki dil bariyeri büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak.

Yeni özellik, ilk etapta yalnızca ücretli abonelere sunulacak ve İngilizce ile İspanyolca arasında çalışacak. Google, bu çeviri desteğini zamanla daha fazla dile yaymayı planlıyor. Türkçe’nin de yakında desteklenen diller arasında yer alması bekleniyor.

DUYGULARI DA TAKLİT EDİYOR

Bu yapay zeka destekli tercüme sistem, yalnızca konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda konuşmacının sesini, tonunu ve duygusal ifadesini de taklit ederek çeviriyi doğal ve etkileyici hale getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi