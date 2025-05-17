Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu! 19 Noktaya Eş Zamanlı Baskın

Gönen Sulh Ceza Hakimliği’nin arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonlarda 9 ev, 4 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 93 bin 280 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 1 milyon 94 bin 800 adet boş makaron, 420 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA