Gönen'de Kaçak Tütün Operasyonu! 19 Noktaya Eş Zamanlı Baskın
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda 19 farklı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Gönen Sulh Ceza Hakimliği’nin arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonlarda 9 ev, 4 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 93 bin 280 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 1 milyon 94 bin 800 adet boş makaron, 420 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İHA