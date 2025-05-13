Siri Herkesi Dinlemiş! Apple Tüm Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek...

Apple’a karşı açılan toplu davada, Siri’nin kullanıcıların özel konuşmalarını izinsiz dinlediği iddiası gündemde. Şirket, 95 milyon dolarlık uzlaşma kapsamında cihaz başına 20 dolara kadar ödeme yapmayı kabul etti. Talepler 2 Temmuz 2025’e kadar internet üzerinden iletilebilecek.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Siri Herkesi Dinlemiş! Apple Tüm Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek...

Son on yılda Apple cihazı kullanan milyonlarca kişi, teknoloji devine karşı açılan ve kullanıcı gizliliğinin ihlal edildiği iddia edilen bir toplu davada tazminat talebinde bulunabilecek.

2 TEMMUZ SON GÜN

Dava kapsamında, 2014-2024 yılları arasında Siri’li cihazların özel konuşmaları yanlışlıkla kaydettiği ve bu kayıtların reklam hedeflemesinde kullanıldığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre, Apple her kullanıcıya Siri kullanan cihaz başına 20 dolara kadar ödeme yapacak. Ancak kişi başı en fazla 5 cihaz için ödeme alınabilecek, yani tazminat en fazla 100 dolar olacak. Kullanıcıların başvuru yapmaları için Siri toplu dava uzlaşma web sitesinden 2 Temmuz 2025 tarihine kadar talepte bulunmaları gerekiyor.

SİRİ HERKES DİNLEMİŞ

Dava, 2021’de bazı kullanıcıların Siri’nin özel görüşmeleri dinlediğini ve ardından bu görüşmelere uygun reklamlar gördüklerini öne sürmeleriyle açıldı. İddialar arasında doktorla yapılan konuşmalar sonrası medikal reklamların çıkması veya marka isimleri geçtikten sonra ilgili reklamların görülmesi de yer aldı. Apple bu suçlamaları reddetse de, Siri kayıtlarının çok küçük bir kısmının anonim şekilde değerlendirildiğini ve bu uygulamanın 2019’da durdurulduğunu açıkladı.

NİHAİ DURUŞMA 1 AĞUSTOS'TA

Toplu davanın nihai onay duruşması 1 Ağustos 2025’te yapılacak. Eğer anlaşmaya itiraz edilmezse, Apple’dan tazminat ödemeleri yaz sonunda hak sahiplerine gönderilmeye başlanacak. Ancak tazminat alanlar, aynı iddialarla Apple’a karşı yeni bir dava açma hakkını kaybedecek.

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