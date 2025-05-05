Bir Devir Sona Erdi: Skype Uygulaması Resmen Kapatıldı
Skype dönemi resmen sona erdi. Microsoft, 20 yılı aşkın süredir hizmet veren uygulamanın kapatıldığını duyurdu. Şirket, kullanıcıları Microsoft Teams’e yönlendirecek. Skype’taki tüm veriler, yeni platforma otomatik olarak aktarılacak.
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’un uzun yıllardır hizmet veren görüntülü ve sesli iletişim platformu Skype, bugün itibarıyla faaliyetlerini durdurdu.
TARİHE KARIŞTI
2003 yılında kullanıma sunulan ve bir dönem 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak küresel iletişimde önemli bir yer edinen Skype, 20 yılı aşkın sürenin ardından tarihe karıştı. Microsoft, uygulamayı sonlandırma kararını "kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek" gerekçesiyle alırken, artık Microsoft Teams'e odaklanacaklarını duyurdu.
VERİLER OTOMATİK AKTARILACAK
Şirket ayrıca Skype kullanıcılarının verilerinin otomatik olarak Teams platformuna aktarılacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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