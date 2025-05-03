Yavuz Top Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk halk müziğinin duayen ismi Yavuz Top, Kartal Cemevi’ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanatçı dostları ve öğrencileri, “Ötme Bülbül” türküsüyle usta isme veda etti. Anma törenine birçok siyasetçi, sanatçı ve seveni katıldı.

Yavuz Top Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama ustası Yavuz Top, Kartal Cemevi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayata veda eden Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi. Törene, ailesi, öğrencileri, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Arif Sağ, Musa Eroğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tolga Sağ, Erdal Erzincan, Erdem Şimşek, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin ve sevenleri katıldı.

Yavuz Top Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Törende, Yavuz Top'un Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu tarafından gönderilen başsağlığı telgrafı okundu. Sanatçının öğrencileri ve dostları, onun en bilinen eserlerinden ''Ötme Bülbül'' türküsünü seslendirdi. Cenaze namazı ise Kartal Cemevi'nde kılındı ve ünlü sanatçı Orhan Gencebay da törene katılarak Yavuz Top'u yalnız bırakmadı.

Yavuz Top Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada Yavuz Top'un Türk halk müziğine kattığı değeri vurgulayarak, "Yavuz Top’u bugün sonsuzluğa uğurladık. Halk müziğimizin güçlü sesi, onurlu duruşuyla hafızalarda yer eden kıymetli bir çınarı kaybettik. Türküleriyle halkın yanında durdu, belleğimizi ve direncimizi büyüttü. Anısı, bu toprağın kültürel mirasında daima yaşayacak. Türküleriyle yaşamaya devam edecek. Devr-i daim olsun" dedi. Törenin ardından usta sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınları, Yavuz Top'un kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yavuz Top Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

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Kaynak: ANKA

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