Bülent Uygun Kızı Almina Tude Uygun’a Gözyaşlarıyla Veda Etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Bülent Uygun Kızı Almina Tude Uygun’a Gözyaşlarıyla Veda Etti

Sakaryalı Teknik Direktör Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün yaşamanı yitirdi.

Genç yaşta gelen ölüm, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ile futbol camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA İSİM CENAZEYE KATILDI

Cenazeye aile ile yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra spor ve sanat camiasından da birçok isim katıldı. Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaynak: İHA

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