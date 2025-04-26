NBA Efsanesi Kobe Bryant’ın İlk Forması Rekor Fiyata Satıldı!

Henüz 41 yaşındayken kızıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın profesyonel kariyerinde giydiği ilk forması rekor fiyata satıldı. Bryant'ın söz konusu forması tam 7 milyon dolara alıcı buldu.

Son Güncelleme:
NBA Efsanesi Kobe Bryant’ın İlk Forması Rekor Fiyata Satıldı!

NBA tarihinin en başarılı basketbolcularından Kobe Bryant, 2020'de geçirdiği helikopter kazasında 14 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Hala spor dünyasında anılan ve adı sık sık gündeme gelen Kobe Bryant'ın NBA'de ilk giydiği formanın satışı dünya gündemine oturdu.

Reuters, Bryant’ın Sotheby’s tarafından düzenlenen açık arttırmada 7 milyon dolara satılan ilk formasının en pahalıya satılan dördüncü spor forması olduğunu açıkladı.

NBA Efsanesi Kobe Bryant’ın İlk Forması Rekor Fiyata Satıldı! - Resim : 1

ZİRVEDE BABE RUTH VAR

Daha önce ABD'li beyzbol oyuncusu Babe Ruth’un forması 24 milyon dolara, Michael Jordan’ın 1998 NBA finallerinde giydiği forma 10,1 milyon dolara, Diego Maradona’nın Arjantin milli takım forması ise 9,3 milyon dolara satılmıştı.

Yıldız basketbolcu Kobe Bryant, satılan formayı 18 yaşındayken Los Angeles Lakers'ın 1996-1997 sezonundaki ilk maçında giymişti.

Cedi Osman İmzayı AttıCedi Osman İmzayı AttıSpor
Üst Üste 7'nci Kez... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!Üst Üste 7'nci Kez... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kobe Bryant Basketbol Los Angeles
Son Güncelleme:
Hakan Bilal Kutlualp Yönetime Kongre Çağrısı Yaptı, Başkanlığa Adaylığını Açıkladı Fenerbahçe'de Kongre Çağrısı, Adaylığını Açıkladı
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Ali Koç'tan 'İstifa' Çağrılarına Yanıt! ‘Kulübümüz İçin’ Diyerek Açıkladı Ali Koç'tan 'İstifa' Çağrılarına Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti