NBA Efsanesi Kobe Bryant’ın İlk Forması Rekor Fiyata Satıldı!

NBA tarihinin en başarılı basketbolcularından Kobe Bryant, 2020'de geçirdiği helikopter kazasında 14 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Hala spor dünyasında anılan ve adı sık sık gündeme gelen Kobe Bryant'ın NBA'de ilk giydiği formanın satışı dünya gündemine oturdu.

Reuters, Bryant’ın Sotheby’s tarafından düzenlenen açık arttırmada 7 milyon dolara satılan ilk formasının en pahalıya satılan dördüncü spor forması olduğunu açıkladı.

ZİRVEDE BABE RUTH VAR

Daha önce ABD'li beyzbol oyuncusu Babe Ruth’un forması 24 milyon dolara, Michael Jordan’ın 1998 NBA finallerinde giydiği forma 10,1 milyon dolara, Diego Maradona’nın Arjantin milli takım forması ise 9,3 milyon dolara satılmıştı.

Yıldız basketbolcu Kobe Bryant, satılan formayı 18 yaşındayken Los Angeles Lakers'ın 1996-1997 sezonundaki ilk maçında giymişti.

Kaynak: Haber Merkezi