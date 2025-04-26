NBA Efsanesi Kobe Bryant’ın İlk Forması Rekor Fiyata Satıldı!
Henüz 41 yaşındayken kızıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın profesyonel kariyerinde giydiği ilk forması rekor fiyata satıldı. Bryant'ın söz konusu forması tam 7 milyon dolara alıcı buldu.
NBA tarihinin en başarılı basketbolcularından Kobe Bryant, 2020'de geçirdiği helikopter kazasında 14 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Hala spor dünyasında anılan ve adı sık sık gündeme gelen Kobe Bryant'ın NBA'de ilk giydiği formanın satışı dünya gündemine oturdu.
Reuters, Bryant’ın Sotheby’s tarafından düzenlenen açık arttırmada 7 milyon dolara satılan ilk formasının en pahalıya satılan dördüncü spor forması olduğunu açıkladı.
ZİRVEDE BABE RUTH VAR
Daha önce ABD'li beyzbol oyuncusu Babe Ruth’un forması 24 milyon dolara, Michael Jordan’ın 1998 NBA finallerinde giydiği forma 10,1 milyon dolara, Diego Maradona’nın Arjantin milli takım forması ise 9,3 milyon dolara satılmıştı.
Yıldız basketbolcu Kobe Bryant, satılan formayı 18 yaşındayken Los Angeles Lakers'ın 1996-1997 sezonundaki ilk maçında giymişti.
Kaynak: Haber Merkezi