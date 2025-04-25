Evlat Acısıyla Sarsılmıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a Taziye Telefonu
Teknik direktör Bülent Uygun, evlat acısıyla sarsıldı. Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Uygun'u arayarak taziyelerini iletti.
Teknik direktör Bülent Uygun, hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor. Teknik adamın kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti.
Almina Tude Uygun uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
KATILDIĞI PROGRAMDA ÖĞRENDİ
Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu" açıklamasını yaptı. Hayatını kaybeden Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Kaynak: AA