Bülent Uygun’un Acı Günü! Kızı Hayatını Kaybetti

Eski Türk milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, kızının vefatıyla sarsıldı. Uygun’un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir ağır diyabet hastalığı ile mücadele ederken, bir süredir de tedavisine yoğun bakımda devam ediyordu.

Acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı gelirken, spor dünyasından da teknik adam için başsağlığı mesajları yayımlandı. Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Almina Tude Uygun’un cenazesinin, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip, Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği açıklandı. Cenaze törenine çok sayıda futbolcu, spor adamı ve Uygun ailesinin yakın dostlarının katılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi