Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük

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Sigara yasağını ihlal edenlere 135 euro, yani yaklaşık 6.300 TL para cezası uygulanacak. Yasakla birlikte Fransa hükümeti, pasif içiciliğin önüne geçmeyi ve özellikle çocukları korumayı hedefliyor. Elektronik sigaralar ise kapsam dışı bırakıldı.

RESTORAN VE KAFELERİN AÇIK ALANLARI YASAĞIN DIŞINDA

Yeni düzenlemeyle açık havada sigara içilmesi sınırlandırılsa da restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara içmeye şimdilik izin verilmeye devam edilecek.

AVRUPA GENELİNDE BENZER YASAKLAR UYGULANIYOR

Fransa'nın bu adımı, Avrupa genelindeki benzer uygulamalarla dikkat çekiyor. Almanya’nın birçok plajında sigara yasağı halihazırda yürürlükte. İspanya’da ise yaklaşık 500 plajda sigara içmek yasak. Bu yasağa uymayanlara 2.000 euroya kadar para cezası kesilebiliyor. İtalya'da ise bazı plajlarda sigara yasağı uygulanıyor ve cezalar 50 eurodan başlıyor.

YASAKLAR KÜRESELLEŞİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre, benzer sigara yasakları Tayland, Avustralya ve ABD'nin bazı eyaletlerinde de uygulanıyor. Dünya genelinde giderek yaygınlaşan bu yasaklar, özellikle halk sağlığını ve çevreyi koruma hedefiyle hayata geçiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi