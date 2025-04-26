Ali Koç'tan 'İstifa' Çağrılarına Yanıt! ‘Kulübümüz İçin’ Diyerek Açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı düzenliyor.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

ALİ KOÇTAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle :

"Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor.

'SIKINTILARI GİDERMEK ZORUNDAYIZ'

"Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde inancımız bu puan farkının da kapanacağı yönündeydi. Full motivasyonla bu toplantıya hazırlanıyorduk. Hafta sonu 5 müsabakamız vardı. Hepsi final etap turlarıydı. Kadın basketbolda şampiyon olduk. Hiç kimsenin öngöremediği, beklemediği, ne yazık ki geçmiş yıllarda da, sadece bizim dönemimizde değil, hiç beklenmedik rakiplere karşı hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın haleti ruhiyesi değişti, karamsarlaştı. Çok üzüldük. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıkları çok çok iyi biliyoruz. Biz de, yönetim kurulu da aynı duyguları yaşıyoruz.

'ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇİN...'

"İzahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta, maalesef geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düştü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeyeceğim. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Bize sabreden, istikrardan yana olanlara teşekkür ediyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu.

'MOURİNHO YAKIN UYANDIRAN BİR TRANSFER OLDU'

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran bir transfer oldu.

'KALİTELİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZU HAYAL EDİYORDUM'

"Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz de 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz yılların üstünde. Bu yıl da öyle olacak. Hocamızın istediği transferler ile sürece erken başladık. Transfer planlamamızın çoğunu yaz kampı başlamadan bitirdik. Bunun da maliyeti oluyor. Bu sefer de biraz pahalıya olmakla birlikte planlamamızı yaptık. Çok daha cesur bir planlama yaptık. Neticesinde Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu ve doğal olarak da en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Spor kamuoyu da bunu ifade ediyordu.

"Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir.

'HUKUKLA MÜCADELE ETTİK'

"Tabii ki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır hep yarışın içindeyiz, tepeye oynuyoruz ama bir şekilde ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz. Sadece sahada değil, sistemle de mücadele etmeye devam ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik. Yıllarca bu sistem, bizden önce de hakkımızı yedi, sesimizi kısmaya çalıştı, bu sezon mücadelemizi çatışmayla değil haklılıkla, hukukla mücadele ettik. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmiştir.

'RİYAD KONUSU SADECE BİZE YAZILDI'

Bu mücadele hem zor oldu hem pahalıya mal oldu. Riyad konusu... Sadece bize yazıldı. Küçük bir örnek. TFF ile görüş ayrılığı, yeri geldiğinde çatışma olduğunda bir siyasi elimizden tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yıllar sonra ilk kez bir derbiye yabancı hakem atandıysa, ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemleri atandıysa, sistemin mecbur kaldığı bir geri adımdır.

Yabancı hakemle devam edilmemesi hatalı bir karardır. TFF'ye ilettik. Kamuoyu bunu satın almış, derbiden sonra kamuoyu hakemin ne kadar başarılı olduğu konuşulmuş, bu kritik maçta hakem konuşulmamış, Türk hakemler korunmuş. Bu hakemler uçağa binip gidiyor, yorumcuların ağzında ciklet olma durumu yok. Adam gördüğünü çalıyor. Yeri geldi yabancı VAR'lar aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Hakem hata yapmaz diye bir şey yok, bizim için niyet önemliydi. Çok önemli bir milattı. TFF'nin bu kadardan dönmesine ne anlam veremedik, ne anlayabildik, hatalı bulduk. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor da yabancı hakem talep etti. Buna devam etmemek kafamızda büyük soru işareti bıraktı.

İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT

Bu sezon yaşananları adil futbol için bir milat olarak görüyoruz. Biz yalnızca kendi hakkımız için değil Türk futbolu için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bu süreç hiç kolay değil. Sizler için kıymeti harbiyesi olmayabilir. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Uzun ve zorlu bir yoldur bu. Daha güçlü ve daha bilinçli, kararlı yapmaya devam edeceğiz.

Uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim zaafiyet içerisinde algısını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır.

'YAPACAK İŞLERİMİZ VAR'

Henüz yapacak işlerimiz var! Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka.... Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes! Yüzmüşüz ucuna gelmişiz, güven oyu diyen güven oyu desin, biz yönetimle göreve devam edeceğiz kulübümüz için.

Kaynak: Haber Merkezi