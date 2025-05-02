KKTC'de TEKNOFEST Heyecanı Sürüyor... Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Anlattı: 'Dünyaya Damga Vuracak Eserler Geliştireceğiz'

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar tv100 ekranlarına konuk oldu.

'KIZIMIZ YARIŞIYOR, AİLE BOYU BURADAYIZ'

Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim KADEM mütevelli heyeti başkanı, sağ olsun kendisi de ilk yılından itibaren katılıyor. Bu sene kızımız da yarışıyor, oğlumuz da burada. Aile boyu buradayız. Daha önce de öyle katılıyorduk ama kendisi bu sefer kızımız yarışmacı, o da bir yandan ter döküyor.

'HERKES GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR'

Burada verilen mücadeleyi düşünecek olursanız ağır bir mezalim sonrası gerçekleşti. Hürriyetin bedeli, ağır bir bedel ödendi bundan 50 sene önce. Şimdi de aynı şekilde hürriyetin ve bağımsızlığın bir teminatı olacak bir yüksek teknoloji geliştirme ideali ile TEKNOFEST düzenleniyor. Ben burayı şunu gözlemledim, hem burayı ziyaret edenlerde hem yarışmacılarda burası vatan toprağımız, kardeş vatan, ve bizler inşallah bunu yaşatmak ve yüceltmek için elimizden gelen gayreti bilimde ve teknolojide dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirme gayretimiz var. Herkesin yüzü gülüyor, herkes mutlu. Herkesin geleceğe umutla baktığı bir ortam var."

'BENİM BURADA 3 ŞAPKAM VAR'

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise şöyle konuştu:

"Benim burada şu an 3 şapkam var. Hem eşime destek olmak, hem KADEM Mütevelli Heyet Başkanı olarak burada bizim çok önemsediğimiz inovasyonda kadın projemizi ve proje finalistlerimizin ürünlerini tanıtmak için standımızı kurduk. Hem de aynı zamanda kızımız burada yarışıyor, onun velisi olarak buradayım. Dolayısıyla farkı heyecanlar iç içe geçmiş durumda benim için."

Kaynak: tv100