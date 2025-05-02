Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Gidiyor! Ersin Tatar ile Görüşmede Masada Neler Var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'yi ziyaret edecek. Burada bazı açılışlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılacak görüşmede ise masada Kıbrıs davası, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Gidiyor! Ersin Tatar ile Görüşmede Masada Neler Var?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi’nin yer aldığı yerleşkenin açılışını yapacak.

Ayrıca, TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Kıbrıs davası, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Altun’un açıklamasına göre, ziyaret, Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgedeki güncel meselelerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Altun'un paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (3 Mayıs Cumartesi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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