Akkuyu İçin Geri Sayım... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şeytanın Bacağını Kırdık' Sözleriyle Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin enerji kaynaklarına ilişkin son durumu açıklayarak, önemli noktalara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz’ diye vurguladı.

'ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK'

Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşasının yakın zamanda tamamlanacağını da duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız' dedi.

'PETROL ÜRETİMİMİZ REKOR KIRDI'

‘Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı’ diye belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleştiğini belirtti.

'GABAR’DA REKOR KIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’yi doğal gaz arama alanında küresel bir güç haline getireceğiz. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir.

Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk.

'ORUÇ REİS, BU AY TAMAMLAYACAK'

2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz. Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak.

Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz. Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometrekarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek.

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK'

Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları sağlanacaktır. Somali için yeni yatırımlar ve iş imkanları ile bu süreç kalkınmalarını daha da artıracaktır. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.

'BERABER KAZANMAK İÇİN VARIZ'

Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yer altı yer üstü kaynaklarında gözümüz olmadı. Ne yaptıysa hakka ve adalete uygu yaptık. Muhataplarımızın çıkarlarını da gözettik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada dostluk için beraber kazanmak için varız. Pakistan Endonezya ve Malezya olan güçlü ilişkileri enerjide de tahkim ediyoruz.

İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduk.

'ADALETE UYGUN OLARAK YAPTIK'

Terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen neticeyi aldığımızda inşallah başka bir hikaye yazacağız. Biz sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka adalete uygun olarak yaptık.

Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada sadece kardeşlik için varız. Pakistan, Endonezya ile olan güçlü ilişkimizi enerji alanında da ilerletiyoruz.

'1 MART'TA İRAN ÜZERİNDEN BAŞLATTIK'

Türkmenistan doğal gazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir. Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor.

'AKKUYU'NUN İNŞASI TAMAMLANIYOR'

Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.

Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tören sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Kaynak: AA