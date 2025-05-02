CHP’nin Parti Otobüsü Şoförüne Ev Hapsi Cezası Verilmişti: Yerlikaya O Olayın Görüntülerini Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’ye ait otobüs şoförünün polis memurunun üzerine araç sürdüğü iddialarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Yerlikaya, o anların görüntülerini paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin otobüsü şoförünün polis memurunun üzerine araç sürmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, aynı paylaşımında o anlara dair görüntüleri paylaştı.

'HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ'

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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