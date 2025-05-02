Bakan Yılmaz Tunç'tan 'CHP'li Şoför' Açıklaması

CHP'li şoförün gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, şoförün aracı polisin üzerine sürdüğünü ve bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'CHP'li Şoför' Açıklaması

CHP'li Burhanettin Bulut, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götüren parti şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Bulut daha sonra şoförün ev hapsiyle serbest bırakıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, şoförün otobüsü polis memurunun üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'CHP'li Şoför' Açıklaması - Resim : 1

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği' şeklindeki iddialar büyük bir yalandır. CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez. Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: DHA

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