Fahrettin Altun’dan TRT’nin 61. Kuruluş Yıl Dönümüne Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 61. kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Altun, TRT’yi “milletimizin sesi, devletimizin hafızası ve Türkiye’nin evrensel hakikat yürüyüşünün en güçlü taşıyıcılarından biri” olarak nitelendirerek, kurumun yarım asrı aşan yayıncılık birikimiyle hakikatin yanında durduğunu ve millet ile devlet arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğunu belirtti.

Altun, TRT’nin yalnızca bir medya kuruluşu olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin küresel adalet arayışının ve iletişimdeki egemenlik vizyonunun temsilcisi olduğunu ifade etti. Kurumun, farklı kültürlere ve coğrafyalara seslenen yapısıyla, hakikati esas alan habercilik anlayışıyla küresel medya düzenine alternatif bir ses oluşturduğunu vurguladı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA KATKI SAĞLIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda TRT’nin çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü kaydeden Altun, kurumun ulusal misyonu küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde yankılandırmaya devam ettiğini belirtti. Altun, TRT’nin Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde yerli ve milli bir duruşla hareket ettiğini, hakikati merkeze alarak önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, TRT’nin kurumsal gücünü, üretim kapasitesini ve etki alanını daha da büyütmek için çalışmalara devam edeceklerini aktaran Altun, “TRT ailesine ve geçmişten bugüne bu kuruma emek vermiş tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. TRT’nin ülkemiz için nice başarılı yayıncılık yıllarına imza atmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi